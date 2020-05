🎥 Standard en de salarissen: "Er was geen oorlog tussen de club en de spelers"

Enkele dagen na president Bruno Venanzi, is het de beurt aan Alexandre Grosjean, de algemene directeur van Standard, om het woord te nemen. Bij Standard TV werd er gesproken over de gebeurtenissen rond de salarissen binnen de club.

Het heeft lang geduurd voordat er een akkoord was bereikt over de verlaging van de salarissen van de spelers, en Alexandre Grosjean maakt er geen geheim van dat de discussies niet werden vergemakkelijkt door de huidige situatie. "Ja, de communicatie met de spelers was gecompliceerd omdat ze, net als wij, niet uit ons huis konden. Maar ondanks alles heeft meer dan driekwart van de spelers het voorstel direct geaccepteerd. Dus het was geen oorlog tussen de spelers en het management, zoals we konden lezen."

Toch hebben sommigen de door het management voorgestelde overeenkomst niet onmiddellijk hebben aanvaard. "Er zijn een paar spelers, die geadviseerd werden door hun agenten, die het niet direct accepteerden. Maar wat ik me herinner is dat we erin geslaagd zijn om een akkoord te bereiken. Persoonlijk kon ik mij niet voorstellen om 80% van het personeel van de club werkloos te maken in de wetenschap dat spelers, die hoge salarissen verdienden, niet zouden hebben bijgedragen".

De spelers begrepen de beslissing en zoiets is positief.

Grosjean staat ook stil bij de supporters. "Er zijn meer dan 23.000 abonnees op Standard en ik ben benieuwd hoeveel van hen de afgelopen twee maanden door overmacht werkloos zijn geworden. Ik ben benieuwd hoeveel zelfstandigen in totaal inactief zijn."

"Het is een grote blijk van solidariteit die we van iedereen nodig hebben en dat is de boodschap die ik de spelers heb gegeven en ze hebben dat begrepen. En dat is heel positief, want ze hebben het zo goed begrepen dat Standard trots kan zijn op de deal. Weinig clubs in België hebben dat gedaan en ik ben daar trots op."