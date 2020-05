Union-CEO zet met aanstelling Mazzu ambities kracht bij: "Hij heeft bewezen dat hij veel in zijn mars heeft"

De voorbije weken kwam Bormans vooral in het nieuws als lid van de raad van bestuur van de Pro League. Maar ook op clubniveau zat de sterke man van Union duidelijk niet stil. De ambitieuze 1B-club haalde met Felice Mazzu een grote naam binnen.

In een gesprek met Sporza geeft Bormans meer duiding bij de aanstelling van Mazzu. "Hij heeft veel kwaliteiten en langs beide kanten was er een erg goede klik. Hij heeft al bewezen dat hij veel in zijn mars heeft én hij speelt het voetbal dat we als club willen brengen. Dit zou een heel goede match kunnen worden."

De ambitie van de Brusselse club is erg duidelijk. Daar laat Bormans geen misverstand over bestaan. "Uiteraard willen we promoveren naar 1A. Ook als het dit jaar niet lukt, blijven we ervoor gaan. Want tweede klasse is geen leefbaar verhaal", trapt hij een open deur in.

"Wij zijn overtuigd van Felice Mazzu. Elke trainer kent zijn ups en downs. Hij is een trainer die met een bepaalde manier van spelen succes kan boeken. Hij gaat ons veel kunnen bijbrengen qua coaching."