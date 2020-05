Boskamp vindt beslissingen Pro League onlogisch: "Voor mij was er geen enkele reden om niet naar 18 te gaan"

Johan Boskamp heeft de ontwikkelingen in het Belgisch profvoetbal met argusogen gevolgd. Voor hem is de beslissing van 15 mei op de Algemene Vergadering absoluut niet logisch te noemen.

Boskamp hekelt ook de dubbele petten. "Zoals altijd bleek dat je met gewone mensen te maken hebt", zegt hij in HBvL. "Een voorbeeld: Mehdi Bayat is voorzitter van Charleroi en bepaalt als bondsvoorzitter ook voor andere clubs wat er gebeurt. Ook Peter Croonen van Genk heeft twee petten op. Het is voor die mensen heel moeilijk om beslissingen te nemen, want in de eerste plaats denk je aan je eigen club."

Voor de Nederlandse analist was een competitie met 18 ook het meest logische geweest. "Ik moest meteen aan Ivan De Witte van AA Gent denken. De play-offs waren zijn kindje. Hij ging dat nooit laten afschieten. Club Brugge is ook heel snel bijgedraaid toen bleek dat ze geen kampioen zouden worden zonder degradant."

"Dat is allemaal niet goed voor het voetbal. Nu voelt Waasland-Beveren zich op de pik getrapt. Niet onlogisch, want ze konden zich nog redden. Iedereen veegt voor eigen deur en dat begrijp ik. Voor mij was er geen enkele reden om niet naar achttien clubs over te stappen. Dan waren we meteen van het probleem van de promotiefinale verlost. Volgend jaar vier zakkers en je bent klaar."