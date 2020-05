KV Mechelen laat oog vallen op reus van Waasland-Beveren

Waasland-Beveren ziet dat zijn spelers gegeerd zijn nu ze gedegradeerd zijn. Vooral de twee centrale verdedigers hebben opties.

Aleksandard Vukotic, de 2m01 grote reus centraal in de verdediging, staat in de belangstelling van KV Mechelen. Daar zijn ze er nog niet uit of ze Arjan Swinkels gaan kunnen houden en de Serviër staat op het lijstje als mogelijke vervanger, weet Het Nieuwsblad. Vukotic wil niet mee degraderen en heeft ook interesse van het Schotse Celtic.

Ook Maximilliano Caufriez zal niet in 1B gaan spelen waarschijnlijk. Het jeugdproduct van de Freethiel kan rekenen op interesse van Sparta Praag en enkele Franse clubs. De kapitein heeft nog één jaar contract. De technische werkloosheid bij Waasland-Beveren is trouwens opgezegd.