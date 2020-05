Pro League schaart zich achter Mehdi Bayat: "Hij was voorstander van een bekerfinale, ook al was dat nadelig voor zijn club"

Mehdi Bayat heeft een klacht aan zijn been. De voorzitter van Charleroi zou zich volgens onder andere Antwerp schuldig bevinden aan belangenvermenging. De Pro League schaart zich achter Bayat.

"Mehdi Bayat heeft zich altijd en overal geengageerd voor het belang van het Belgische voetbal en het professionele voetbal. In elk orgaan binnen onze organisatie heeft hij zich altijd tot het uiterste ingezet", spreekt de Pro League hun steun uit aan Bayat.

De Pro League haalt ook een voorbeeld aan, waaruit blijkt dat Bayat zijn club niet voortrekt. "Bayat is altijd voorstander geweest van het spelen van de bekerfinale, ook al zou een annulatie van die wedstrijd voordelig zijn geweest voor zijn club."

"Hij ging er ook mee akkoord dat zijn club significant zou bijdragen aan het solidariteitsfonds, moest zijn club zich kunnen kwalificeren voor de Europa League. Daarnaast zou een van de aanklagende partijen een van de grootste begunstigden zijn van het solidariteitsfonds. We willen iedereen er ook aan herinneren dat Bayat door alle vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de vice-voorzitter van de aanklagende partij verkozen is tot voorzitter."

"De Raad van Bestuur van de Pro League wil dan ook benadrukken hun steun aan voorzitter Mehdi Bayat te willen blijven uitspreken", klinkt het kordaat.