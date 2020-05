Virton gaat vol in de aanval tegen Mehdi Bayat en eist 15 miljoen euro

De klacht die Waasland-Beveren, Antwerp, Virton en Roland Duchâtelet hebben ingediend tegen de beslissingen die op 15 mei werden genomen én tegen Mehdi Bayat zal nog heel wat stof doen opwaaien. Nu heeft ook Virton officieel gecommuniceerd over de aanklacht.

Vanmorgen kon u bij ons HIER al lezen dat de drie clubs en Roland Duchâtelet een klacht hadden neergelegd. Die klacht kwam er tegen de beslissingen die werden genomen op 15 mei over de format van het volgende seizoen, maar ook tegen Mehdi Bayat, voorzitter van de voetbalbond en Charleroi.

Virton laat via hun clubwebsite een officieel statement optekenen. "Het is geweten dat wij bij Virton, net als bij Waasland-Beveren, Antwerp en Roland Duchâtelet een klacht hebben ingediend. Het is aan ieder voor zich om over hun acties te communiceren."

"Wij hebben een klacht ingediend voor belangenvermenging. Wij kunnen bevestigen dat we een klacht hebben ingediend tegenover Mehdi Bayat, die naast voorzitter van de voetbalbond ook voorzitter is van Charleroi. Daarnaast is ook zijn broer, Mogi Bayat, actief betrokken bij beslissingen omtrent de club."

"Het reglement van de KBVB verbiedt dat een makelaar inspraak mag hebben binnen een club. Wij willen er iedereen ook op wijzen dat de meeste nationale federaties strikt verbieden dat een voorzitter banden heeft met een club."

Virton wil dan ook zien dat er maatregelen getroffen worden. "De voetbalbond heeft nu zes weken tijd om te reageren op onze claims. Wij eisen dat wij weer worden opgenomen in de professionele voetbalcompetities. Daarnaast willen wij ook beroep op een nietigverklaring van de onrechtvaardige weigering van onze proflicentie."

"Deze weigering heeft als gevolg gehad dat alle financiële inspanningen van onze partner Promobe Finance tot niets worden gereduceerd. Wij eisen daardoor een schadeclaim van de geleden schade, die op 15 miljoen euro wordt geschat."