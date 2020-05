Waasland-Beveren, Antwerp en... Duchâtelet leggen klacht neer bij Mededingingsautoriteit tegen beslissingen én... Mehdi Bayat

Het is nog niet gedaan... De naweeën van de vergadering die de format voor volgend seizoen bepaalde, zullen nog lang voelbaar zijn. Zo hebben Waasland-Beveren, Virton, Antwerp en Roland Duchâtelet een klacht neergelegd bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voor machtsmisbruik...

De hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren - zo schendt de club de regels van de Pro League niet - heeft klacht neergelegd omdat hij de beslissing van 15 mei als een inbreuk tegen de mededingingsregels waardoor ze veel schade lijden, weet HLN.

Maar ook Antwerp stapt naar het BMA, naar de KBVB én naar de UEFA om het misbruik van machtspositie en belangenvermenging van Mehdi Bayat aan te klagen. Bij Antwerp vinden ze dat dubbele petten in het Belgische voetbal niet kunnen.

Ook Roland Duchâtelet heeft een verklaring afgelegd bij het BMA omdat hij de praktijken van de afgelopen weken niks vindt. "Ik heb inderdaad een verklaring afgelegd bij het BMA dat er bepaalde dingen niet kloppen. Dit gaat om kartelvorming en misbruik van machtspositie. De Pro League heeft een paar jaar onafhankelijke bestuurders gehad, maar een aantal clubs hadden het uit eigenbelang liever zelf voor het zeggen. Het is onbegrijpelijk dat andere bestuurders Mehdi Bayat hebben verkozen tot voorzitter van de KBVB terwijl zijn broer in de gevangenis heeft gezeten. Dat is niet normaal, toch?"