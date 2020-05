🎥 Social distancing tijdens een voetbalwedstrijd onmogelijk? Niet volgens deze Duitsers

Het voetbal in Duitsland is ondertussen al weer twee weken weer op gang getrapt, maar social distanding tijdens een wedstrijd is wel onmogelijk gebleken.

Op het veld is het moeilijk om afstand te bewaren, naast het veld niet. En dat bewijzen de clubs ook. Maar toch is er een manier om de social distancing te bewaren tijdens het voetballen. Naar het voorbeeld van de supermarkten moet er simpelweg gebruik gemaakt worden van een winkelkarretje. Met dat idee gingen de Duitse vloggers van Team Rabenfront aan de slag en dat resulteerde in onderstaand filmpje. Dit bericht bekijken op Instagram Einkaufswagen-Fußball von oben aus der Luft 😊 #Drohnenbilder #einkaufswagenfußball #kreisliga #fussball #sceinheitbahratalberggießhübel #svkönigstein Een bericht gedeeld door Team Rabenfront (@teamrabenfront) op 25 Mei 2020 om 7:26 (PDT)