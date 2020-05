Dion Cools begint ook weer aan competitie: "Ik sta op het punt om voor de tweede keer dit seizoen kampioen te worden"

Dion Cools verliet Club Brugge in januari, waar hij overbodig was. De verdediger speelt sindsdien voor FC Midtjylland en kan daar ook kampioen worden.

Met Midtjylland staat Cools helemaal alleen aan de leiding. Tegenover La Dernière Heure blikt Cools vooruit op de herstart van de Deense competitie. "We staan 12 punten voor op de tweede, dus we staan er goed voor om aan de play-offs te beginnen. In tegenstelling tot in België worden de punten hier niet gehalveerd. Dat heb ik nooit gesnapt. Oke, er is extra spanning, maar is het ethisch correct?"

Dion Cools zat bij Club Brugge op een zijspoor, maar komt er bij Midtjylland weer helemaal terug door. Spijt van zijn vertrek heeft hij niet. "Ik ben blij dat ik deel heb uitgemaakt van misschien wel de beste ploeg uit de Jupiler Pro League van de afgelopen jaren. Ik heb met niemand problemen binnen de club. We hebben geweldige dingen gepresteerd, zowel in België als in Europa. Wie kan er zeggen dat hij heeft gespeeld tegen Real Madrid?"

Opnieuw aan het voetballen

Ondertussen begint ook in Denemarken de competitie weer op te starten. "Hier heeft het eigenlijk maar weinig stilgelegen. Een week denk ik en dan waren we alweer aan het trainen in groepjes van drie en dan in groepen van zes. Sinds begin mei weer met het hele team. Het leven is hier ook niet echt veranderd. Hier haasten ze zich niet zo snel naar de terrassen zodra ze een zonnestraal zien."

Met Midtjylland aan kop een ook Club Brugge is gekroond tot kampioen. "Is het al officieel? Dat is top! Ik gun het hen. Dat zou betekenen dat ik twee keer kampioen wordt in een seizoen. We moeten het natuurlijk hier nog wel afmaken. Maar daar heb ik vertrouwen in, want we waren goed in vorm voordat de competitie werd stopgezet."

Op 1 juni is het dan zo ver, dan kan Cools het veld weer op. "Ik voel geen stress. Het gaat er hier een beetje hetzelfde aan toe als in de Bundesliga. Twee testen per week, niet samen douchen,... Het zal raar zijn om zonder publiek te spelen, maar eens je op het veld staat zou dat niet mogen uitmaken", aldus Cools.