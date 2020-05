Xabi Alonso heeft lovende woorden voor ex-speler van Anderlecht en KV Mechelen: "Hij is de meest creatieve speler van de reeks"

Andy Kawaya doet het uitstekend in de Spaanse derde klasse. De ex-speler van onder meer Anderlecht en KV Mechelen speelt nu bij Cultural Leonesa. Xabi Alonso, die in de derde klasse van Spanje als trainer werkt, is onder de indruk van de flankaanvaller.

Andy Kawaya speelde dit seizoen al 25 wedstrijden voor Cultural Leonesa in de Spaanse derde klasse. Daarin was hij goed voor 5 doelpunten en één assist. Met zijn techniek en creativiteit maakte hij zelfs indruk bij Xabi Alonso. De ex-wereldkampioen had lovende woorden voor Kawaya. "Op individueel vlak is Kawaya de meest creatieve en gevarieerde speler", staat te lezen in Het Nieuwsblad. Xabi Alonso is op dit moment trainer bij Real Sociedad B.