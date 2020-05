"Ik word afgedreigd door Club Brugge": blauw-zwart spreekt comité aan dat zich verzet tegen stadionplannen

Een nieuw stadion bouwen gaat altijd gepaard met verzet van buurtbewoners.Dat ondervindt Club Brugge nu ook.

Het is vanzelfsprekend dat sommige mensen liever geen groot stadion zien verschijnen in hun buurt. Op matchdagen kan dat immers voor overlast zorgen. Op Facebook is er een groep, 'Geen groter stadion op Sint-Andries', die zich verzet tegen de bouwplannen.

Daarin circuleerden fictieve ontwerpen. Dat valt onder de noemer fake news volgens Club Brugge, dat een brief stuurde naar de beheerders van de facebookgroep. "Dergelijke stemmingmakerij zaait nodeloos onrust. Indien u manifest verder foute informatie verspreidt, laat u ons geen andere keuze dan alle mogelijke maatregelen te nemen", citeert Het Laatste Nieuws uit die brief.

"Ik word afgedreigd door Club Brugge. Die simulaties, die een mogelijke impact op de buurt schetsen op basis van de gangbare afmetingen, zijn niet eens van mijn hand", reageert de moderator van de facebookgroep bij dezelfde krant.

Club Brugge liet nog weten dat het volop bezig is met de selectieprocedure en dat er nog geen definitief bouwplan klaarligt.