Jelle Van Damme licht een tipje van de sluier: "Ik heb al enkele aanbiedingen gekregen, maar waarom niet terug naar daar?"

Jelle Van Damme is voor de Belgische eersteklassers een koopje. De verdediger kan gratis worden opgepikt na het bankroet van Sporting Lokeren. Al komt hij zelf met een spontane sollicitatie op de proppen.

“Ik heb de voorbije weken al enkele aanbiedingen gekregen”, aldus Jelle Van Damme in La Dernière Heure. “Vooral van clubs uit het Midden-Oosten. Maar het heeft geen zin om te onderhandelen als het gevoel niet goed zit.”

Van Damme wil in België blijven. “Ik wil alleszins in 1A aan de slag. Een terugkeer naar Standard zie ik alvast zitten, zelfs als speler. Waarom niet, he? Al denk ik daar voorlopig nog niet aan."