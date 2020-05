Louwagie wil niet de zondebok zijn: "De kleinere ploegen hebben met hun eis competitie met 18 doen mislukken"

Overal ten lande wordt Michel Louwagie met de vinger gewezen omdat er geen competitie met 18 volgend seizoen wordt georganiseerd. Louwagie wou dat wel voor één jaar, maar bij de K11 was er daarvoor geen interesse.

Louwagie wou meegaan in het voorstel van 18 zegt hij zelf. "AA Gent staat al jaren voor een competitie van 16 teams, maar we zagen in dat een format van 18 clubs voor veel ploegen wenselijk was", legt hij uit. "Maar niet voor drie jaar. Daar is het in het water gevallen."

De K11 vond de kans op degradatie te groot na één jaar met 16 en wou dat voor langere termijn. "We wilden de stap zetten voor 1 jaar. Als de kleinere ploegen voorzichtiger waren geweest, dan denk ik dat een consensus mogelijk was. Maar ze zijn blijven doorduwen op 3 jaar en daar is het op afgebroken."