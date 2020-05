Anderlecht moést iets doen: 'Deze aanbieding heeft Kompany naast zich neergelegd om in het Astridpark te blijven'

RSC Anderlecht dropte gisteren een zoveelste bommetje door de nieuwe verschuivingen in het organigram aan te kondigen. Niet alleen op financieel vlak was de paleisrevolutie nodig, maar het was bovendien de enige manier om Vincent Kompany aan boord te houden.

Het Laatste Nieuws weet dat Manchester City stevig aan de mouw van Vincent Kompany trok. Pep Guardiola wil er de voormalige aanvoerder van de Citizens heel graag bij als assistent. Marc Coucke en kornuiten beseften dat er iets moest gebeuren. Op deze manier heeft Kompany niet alleen een stuk van de aandelen in handen, maar ook op financieel vlak is er plots veel meer mogelijk in het Astridpark.