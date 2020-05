Zulte Waregem beloont drie jeugdspelers met eerste profcontract: "Belangrijk signaal voor onze toekomstige generaties"

Zulte Waregem pakte donderdagavond uit met contractnieuws. Drie spelers uit de jeugdacademie tekenden hun eerste profcontract aan de Gaverbeek.

Met Ewoud Pletinckx, Jannes van Hecke en Mathieu De Smet heeft Zulte Waregem drie spelers rondlopen in de A-kern die zijn doorgestroomd vanuit de eigen jeugd. Volgend seizoen krijgen ze gezelschap van drie nieuwe jongens uit de academie.

Het gaat om Bram Naert, Dion De Neve en Jelco Schamp, alle drie 19 jaar. Er was interesse van andere clubs, maar ze bleven Essevee trouw. "Het zijn jongens van het eigen huis die de kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen op het hoogste niveau. Daarnaast is het ook een belangrijk signaal voor onze toekomstige generaties, dat met het nodige geduld en vertrouwen in de Essevee Academie een profstatuut mogelijk is", legt sportief coördinator Joric Vandendriessche uit op de website van de club.