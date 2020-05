Fans Club Brugge kunnen gerust zijn: "Ik heb net een huis gekocht aan de Kust, dat zegt ook al veel"

De beste transfer die Club Brugge vorige zomer deed? Dat moet toch nog steeds Simon Mignolet zijn. Straf dat ze de Rode Duivel konden binnenhalen en die is zelf ook niet van plan direct te vertrekken.

Door de coronacrisis was er interesse, maar niet veel. “Ach, ik ben daar niet van op de hoogte. Omdat ik mijn zaakwaarnemer er ook niet achter gevraagd heb. Ik zit goed bij Brugge en denk niet aan vertrekken. Vorig jaar was dat anders, toen heb ik vaak met mijn manager overlegd over de toekomst, dat is nu niet nodig", zegt hij in HBvL.

Helemaal uitsluiten doet hij het niet, maar er zal al veel moeten gebeuren. "Ik ben nu wel gelukkig bij Club Brugge, waar mijn inbreng op en naast het terrein enorm geapprecieerd wordt. Ik vind het ook aangenaam om weer dichter bij vrienden en familie te wonen, we hebben tien jaar letterlijk en figuurlijk op een eiland geleefd. Het feit dat we zopas een huis gekocht hebben aan de kust, zegt ook veel.”