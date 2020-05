OFFICIEEL: Club Brugge huurt linksachter ook volgend seizoen

Eduard Sobol (25) is een Oekraïense linksachter, die dit seizoen door Shaktar Donetsk uitgeleend werd aan Club Brugge. Philippe Clement en co zijn duidelijk tevreden van Sobol, want ook volgend seizoen zal hij in het Jan Breydelstadion spelen.

Club Brugge bedong een aankoopoptie op Sobol, maar licht die (vooralsnog) niet. Want ook volgend seizoen zal de linksachter op huurbasis uitkomen voor Club. Ook na volgend seizoen heeft Club Brugge een aankoopoptie. Club Brugge maakte het nieuws via de sociale media bekend. Zoals gebruikelijk leverde het Brugse mediateam weer een puik filmpje af. De voornaamst concurrenten van Sobol op de linksachter zijn Ricca en de jonge De Cuyper. 📺 Хороші новини 😉 pic.twitter.com/hiMjdngBpK — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 30, 2020