Strijd barst los om Standard-verdediger, tweede club meldt zich bij de club

Niet alleen Zinho Vanheusden, maar ook Mergim Vojvoda zou komende zomer wel eens kunnen vertrekken bij Standard.

De Kosovaarse verdediger van Standard kan, naast de interesse van Lazio, nu ook rekenen op de interesse van Torino. Volgens Italiaanse media is Torino, net als Lazio, bereid om aan de vraagprijs van zeven miljoen euro te voldoen.

Naast Vojvoda kijkt Torino in België ook naar andere opties. Maehle en Busi werden eerder al genoemd. Voor de verdediger van Charleroi was de club in januari al heel concreet.

Vojvoda kwam dit seizoen over van Moeskroen en ontpopte zich tot basiskracht op de rechtsachterpositie. Een vertrek van de Kosovaar zou wel een stevige aderlating zijn voor de Luikenaars. Het vertrek van Zinho Vanheusden was al aanstaande en met Vojvoda zou de club twee belangrijke pionnen achteraan verliezen.