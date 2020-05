Mignolet beseft dat beter doen dan dit seizoen een loodzware opdracht is: "Maar Club moet steeds ambitieuzer zijn"

Simon Mignolet heeft zijn seizoen bankzitten bij Liverpool doorgespoeld met een Belgische titel, Europees voetbal met Club Brugge en een tot dusver succesvol bekeravontuur.

Om die prestatie volgend seizoen te evenaren, zal Club Brugge alles uit de kast mogen halen. Dat beseft Simon Mignolet ook wel. "Tot nu toe is alles gelukt en kunnen we de beker van België ook nog grijpen. Het wordt dus heel moeilijk om beter te doen, maar Club moet steeds ambitieuzer zijn", legt 32-jarige doelman uit in Het Belang van Limburg.

En dat kan, vindt Mignolet. Bijvoorbeeld op het Europese toneel, waar Club Brugge volgend seizoen weer aanwezig zal zijn na het behalen van de titel. "We zullen de Champions League niet meer starten en blij zijn omdat we tegen grote clubs mogen spelen, we zullen starten om een rol van betekenis spelen."