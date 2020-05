De voorzitter van de LOSC over de toekomst van Victor Osimhen: "Veel aanbiedingen"

Vertrekt hij of vertrekt hij niet? We horen allerlei dingen over de toekomst van Victor Osimhen. De president van Lille, Gérard Lopez, reageerde nu ook voor het eerst op de geruchten.

Arsenal, Tottenham Hotspur, Napoli, PSG, Barcelona ... er werden al zeer veel ploegen genoemd als mogelijke bestemmingen voor Victor Osimhen (21). Maar hij kan enkel weg voor een astronomisch bedrag: minstens 50 miljoen euro, misschien zelfs zo'n 70-75 miljoen. Deze ochtend beweerde de entourage van Osimhen echter in de Nigeriaanse pers dat de aanvaller zou overwegen om nog een seizoen in Lille te blijven. U kan het HIER nog eens lezen. In de Daily Mail gaf Gerard Lopez, de president van de club, meer uitleg. "Er zijn veel aanbiedingen. In januari hebben we er één uit Engeland en één uit Spanje afgewezen", aldus de voorzitter van LOSC. "Voor deze zomer zijn er veel aanbiedingen. Ik zal de namen niet onthullen, maar er zijn verschillende aanbiedingen van drie kampioenschappen," bevestigt Lopez. Engeland en Italië zijn twee van hen, Spanje zou de derde kunnen zijn. Het zou ook over hoge bedragen gaan. "Als je de genoemde bedragen leest, komt het hoogste dat ik heb kunnen lezen overeen met de aanbiedingen, ja."