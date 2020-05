Nog geen kassa kassa voor Charleroi: ex-spits Osimhen wil eerst bevestigen voor hij toptransfer maakt

Vorig seizoen maakte de atletische Victor Osimhen nog indruk in de Jupiler Pro League en dit seizoen deed hij net hetzelfde in de Franse hoogste klasse. Lille OSC zou hem voor vele miljoenen kunnen verkopen, maar tot een transfer zal het deze zomer wellicht niet komen.

De entourage van de 21-jarige spits gaf namelijk aan dat Victor Osimhen graag nog een jaar wil bevestigen in Frankrijk. "De bondscoach van Nigeria stuurt aan om de prestaties van dit jaar in de Ligue 1 te bevestigen en pas dan te kijken naar een hoger aangeschreven club", citeerde Own Goal Nigeria de entourage van de Nigeriaanse spits.

Volgens hen zou Osimhen die raad opvolgen en heeft hij zelfs het bestuur van Lille al ingelicht over die beslissing. Een zomertransfer zit er dus niet aan te komen, ondanks de interesse van Napoli en Tottenham.

Kassa kassa voor Charleroi

Er gingen al bedragen van 75 à 80 miljoen euro de ronde. Voor Charleroi zou dat een zeer welgekomen bonus zijn, want de Carolo's zijn bij hun deal vorig jaar een doorverkooppercentage van 20% overeengekomen.