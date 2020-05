Half Italië zit achter de veren van Rode Duivel

Als we het zo lezen hoeven we niet te twijfelen over waar Jan Vertonghen straks gaat spelen. Het lijkt Italië te gaan worden, waar hij ook met een dartspijltje op de kaart kan werpen, want zowat iedereen wil hem.

De situatie van Vertonghen is onderhand wel bekend: de verdediger is einde contract bij Tottenham en de twee partijen zijn er niet uitgekomen over een nieuw contract. De Rode Duivel moet zich echter niet ongerust maken, want interesse is er genoeg. Hij zou ook terug kunnen naar zijn oude club, Ajax, maar in Italië is er heel wat interesse. Fiorentina, AS Roma, Inter, Napoli,... allemaal hebben ze belangstelling. Vertonghen kan dus evengoed bij Mertens of Lukaku terecht komen. Bondscoach Roberto Martinez kan gerust zijn dat hij volgend seizoen zal spelen...