Kevin De Bruyne kan recordjacht op Thierry Henry verderzetten door hervatting van de Premier League

Thierry Henry behoort tot de allergrootsten uit de geschiedenis van de Premier League. Kevin De Bruyne kan aan het einde van dit seizoen zijn voet naast de legendarische Fransman zetten, maar dan zal hij nog enkele assists moeten geven.

Kevin De Bruyne was dit seizoen 'on fire' in de Premier League. In de eerste 7 duels was hij goed voor 8 assists en in zijn laatste 10 matchen deed hij er nog eens 7 bij. Zijn seizoenstotaal staat op 15 en het leek erop dat enkel hogere machten hem van het absolute record van Thierry Henry, 20 assists, kon houden.

Dat gebeurde jammer genoeg ook, want de coronacrisis gooide roet in het eten. De Premier League werd on hold gezet, maar op 17 juni zal er, als alles goed gaat, weer gevoetbald worden. Voor KDB betekent het dat hij zijn recordjacht op Titi kan verderzetten. Er resten hem nog tien matchen om dat te doen.