Wesley Vanbelle verlaat KSV Roeselare en gaat in Eerste Amateur aan de slag

Wesley Vanbelle verlaat KSV Roeselare. Hij was één seizoen aan de slag bij de club. In het verleden speelde hij onder meer bij Cercle Brugge, Lommel SK en Eendracht Aalst. Vanbelle is 33 jaar oud en hij verlaat na 7 jaar de Proximus League.

Volgens Proximus Sports gaat hij namelijk aan de slag bij FCV Dender. Hij tekende een contract tot 2021 bij de club. FCV Dender eindigde dit seizoen op de zevende plaats.