📷 Ook in de Bundesliga beroert de dood van George Floyd door politiegeweld de gemoederen

George Floyd kwam om het leven door een politieagent uit Minneapolis die hem onnodig hard aanpakte. In de Verenigde Staten kwamen veel mensen op straat en ook in Europa werden acties ondernomen.

Zo droeg Weston McKennie, de middenvelder van Schalke 04, zaterdag een armband tijdens de wedstrijd tegen Werder Bremen, met daarop het opschrift 'Justice for George Floyd'. "Het voelt zo goed om van mijn platform gebruik te kunnen maken en een probleem dat al veel te lang aan de gang is aan te kaarten", schreef McKennie op Twitter.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx