Isaac Kiese Thelin wil niet meer terugkeren naar Anderlecht

Isaac Kiese Thelin speelt momenteel op huurbasis voor Malmö, maar heeft zich door de coronacrisis nog niet echt kunnen bewijzen. Toch denkt hij nog niet aan een terugkeer naar Anderlecht.

De Zweed was bij Anderlecht overbodig en daar werd hij bij het grof huisvuil gezet. Thelin was dan ook maar al te blij dat er met Malmö een oplossing uit de bus kwam. Maar door de coronacrisis heeft Thelin zich amper kunnen bewijzen bij de Zweedse club.

De eerste speeldag van de Zweedse competitie zou van start gaan op 4 april, waardoor Thelin voorlopig enkel in de beker en de Europe League wedstrijden kon spelen voor Malmö. In de heenwedstrijd van de 16e finale tegen Wolfsburg was Thelin wel al trefzeker voor de club.

Thelin hoopt dan ook dat Anderlecht hem wat langer in Zweden laat voetballen. "Ik zou op 30 juni moeten terugkeren naar Anderlecht, maar ik betwijfel dat ze dat zullen doen. Het is altijd mijn doel geweest om tot aan het einde van het seizoen bij Malmö te blijven. Het zou me dan ook verbazen moest Anderlecht me terugroepen."

Of Thelin ook na zijn uitleenbeurt actief blijft, weet de aanvaller nog niet. Maar naar zijn zin heeft hij het daar wel. "Ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik hier blijf, maar ik voel me hier goed. Ik sluit het zeker niet uit."