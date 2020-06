Leicester-coach Brendan Rodgers laat Tielemans en Praet voorlopig al opdraven in leeg stadion: "Zo weten ze al hoe het er straks aan toe gaat"

Youri Tielemans en Dennis Praet zullen voorlopig al wat oefenwedstrijden afwerken in een leeg King Power Stadium. Dat nieuws maakte Brendan Rodgers, de coach van Leicester, bekend.

De bedoeling ervan is dat de spelers van Leicester het straks al gewend zullen zijn om in een leeg stadion te spelen. De competitie ligt in Engeland nu al enkele maanden stil, maar zal later deze maand weer hervat worden.

"Door nu al wat oefenwedstrijden af te werken in ons eigen stadion weten mijn spelers straks al weten waar ze aan toe zijn, nog voor de competitie begint", legt Rodgers zijn meesterplan uit.

Rodgers weet dan ook dat het niet hetzelfde zal zijn zonder fans. "Zelfs met alle technologie ter wereld kan je niet datzelfde gevoel creëren. Voetbal is niet hetzelfde zonder fans."

"Het is uiteindelijk ook voor je fans dat je speelt, maar ik kan hen wel verzekeren dat de intensiteit er zal zijn. Het zal dan wel zonder supporters zijn, die hadden we er wel graag bijgehad. Maar mijn spelers zijn er zich van bewust dat er duizenden Leicester-fans wereldwijd de wedstrijd zullen volgen. We gaan voor hen dan ook ons uiterste best doen."