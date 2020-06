PSG toont interesse in duo met een verleden in de Jupiler Pro League

Paris Saint-Germain trapte de transfermercato binnen de Europese top af door de definitieve komst van Mauro Icardi af te ronden. En PSG is nog niet tevreden, want de Franse club wil nog een duo met een verleden in de Jupiler Pro League naar Frankrijk halen.

PSG heeft met Mauro Icardi al een eerste transfer beet voor volgend seizoen, maar de honger is nog niet gestild. Volgens L'Equipe heeft Leonardo, de sportieve directeur van de Franse topclub, Sergej Milinkovic-Savic en Adam Marusic, die beiden voor Lazio spelen en een verleden hebben in de Jupiler Pro League, tot zijn prioriteiten gemaakt. Milinkovic-Savic (25), de broer van Standard-keeper Vanja, is populair bij de Europese topclubs. De ex-middenvelder van Racing Genk heeft zich gevestigd als één van de beste middenvelders in de Serie A en is naar schatting meer dan 60 miljoen euro waard. PSG behoorde in het verleden al tot de potentiële kopers. Voor Adam Marusic (27) is de belangstelling verrassender: de ex-speler van KV Oostende heeft onlangs de interesse van PSG gewekt en zou daarom kunnen worden opgenomen in een overeenkomst tussen PSG en Lazio.