Abonnementenverkoop gaat goed bij KV Mechelen: er werden al 9.500 abonnementen verkocht

KV Mechelen blijft één van de meest populaire clubs in België. Voor volgend seizoen werden er al 9.500 abonnementen verkocht.

De verkoop van abonnementen is bij KV Mechelen in volle gang. De club heeft net de 9.500 abonnementen bereikt. Het is opvallend, want de toekomst van de supporters is voorlopig nogal onzeker door het coronavirus. Het is nog niet duidelijk wanneer ze opnieuw naar het stadion mogen gaan.

"Het is ongelofelijk, want we dachten dat we nu aan 6.000 abonnementen zouden zitten", zegt Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen bij Sporza. "We hebben onze fans een grote korting aangeboden: 22%. Er zullen verder geen promoties zijn. De verkoop zonder promotie gaat aanstaande donderdag van start, dus we verwachten enkele kalmere weken.

Vorig seizoen heeft KV Mechelen in totaal 12.000 abonnementen verkocht. Ze hopen het resultaat te evenaren of te overtreffen.