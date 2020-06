Belgische verdediger speelt voor publiek in Hongarije: "Ik denk niet dat de maatregelen worden nageleefd"

Jonathan Heris speelt al sinds 2013 in Hongarije. De Belgische verdediger trok in 2014 van Tubize naar Ujpest, waar hij nu, na twee jaar bij Puskas AFC te hebben gespeeld, opnieuw zit. Op 27 mei hervatte hij de competitie met Ujpest

Ujpest is met twee nederlagen aan deel twee van de OTP Bank Liga, de Hongaarse eerste klasse, begonnen. De club is van Roderick Duchâtelet (zoon van Roland) en de werkgever van centrale verdediger Jonathan Heris. Op 27 mei werkten hij en zijn ploegmaats hun eerste match in lange tijd af. Dat gebeurde achter gesloten deuren, maar op 30 mei speelde Ujpest opnieuw voor publiek.

"Het is een speciaal gegeven, maar voor ons verandert er weinig. Onze resultaten waren zo slecht dat er sowieso al minder publiek kwam opdagen", was Heris ietwat ironisch. De voorwaarden om voor publiek te spelen zijn streng. Toch bekijkt de 29-jarige verdediger ze met enige scepsis.

"Eerlijk gezegd denk ik niet dat de mensen de maatregelen respecteren. In ons stadion wel, maar toen we op verplaatsing speelden tegen Kisvarda leken de mensen toch bijeengepakt te zitten", oordeelde hij. Hij schetste ook het verschil in aanpak tussen Hongarije en België.

"Hier werden de grenzen vrijwel meteen gesloten (de noodtoestand werd er op 30 maart uitgeroepen, nvdr.). Het is ook moeilijk om te zeggen in welke mate de sterftecijfers gepubliceerd door de Eerste Minister kloppen", aldus Heris. Het officiële cijfer staat op 527 overlijdens.