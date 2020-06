Spelers Lommel wisten niets van overname City Group: "Moesten het in de pers vernemen"

De spelers van Lommel kwamen enkele weken geleden compleet uit de lucht gevallen toen bleek dat de City Football Group de club zou overnemen. Na enkele financiële bange maanden werd zo de club toch nog gered.

Lommel-speler Tomas Svedkauskas vertelde aan de Litouwse krant LRT hoe zij het nieuws vernamen. "Ik wist het een paar dagen voordat het hier in de pers stond. Maar in België hebben de spelers het ook via de pers moeten vernemen", bekent hij. "Wij weten niets meer over de situatie dan hetgeen nu verteld is geweest, toch wel raar."

Volgens Svedkauskas mertke de spelers zelf niet dat de club in financiële moeilijkheden zat. "Ons loon werd elke maand keurig betaald. We werden technisch werkloos gezet, maar dat deden nog veel clubs", aldus de Litouwer.