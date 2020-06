Beerschot verongelijkt: juridische knoeiboel zonder voorgaande

Het was al een tijdje aan het zinderen bij Beerschot: de wijziging van het bondsreglement dat er voor de tweede promotiewedstrijd nieuwe transfers zouden mogen meespelen. Een precedent dat bij de Ratten op geen begrip kan rekenen. Niet onterecht...

Was er een goeie oplossing voor handen? Nee! De KBVB en de Pro League hebben toegevingen gedaan omdat de bekerfinale een week voor het seizoen gespeeld wordt en Antwerp en Club Brugge het seizoen en de voorbereiding wilden beginnen met hun nieuwe spelerskern. Heeft Beerschot gelijk dat ze dat aanklagen? Tja, je kan er niet van tussen dat zij benadeeld worden omdat ze wel al voorzien waren op een langer seizoen en hun spelers allemaal bij zich hielden.

Kapitaal

Dat de KBVB en de Pro League voor een wedstrijd van het nog lopend (want afgesloten kan je dat niet noemen als er nog één wedstrijd moet gespeeld worden) seizoen de regels aanpassen, is om het zacht uit te drukken toch opmerkelijk. Beerschot haalt - niet onterecht - aan dat er de mogelijkheid bestond om de huidige contracten met een maand te verlengen, maar dat die optie zelfs niet besproken is geweest.

Uiteraard is het ook niet makkelijk voor OHL, want het meerendeel van de spelers die einde contract zijn, moeten niet hopen op een contract voor volgend seizoen. Maar uiteraard maakt dat de rekening van Beerschot niet. De Leuvenaars krijgen vrij spel om als het moet een heel nieuwe ploeg aan te trekken. Dat heeft zijn nadelen, maar met het kapitaal dat achter de club zit, weet je nooit met welke stunts ze straks uitpakken.

Zelfs na de match nog juridische mogelijkheden

"Ze hadden beter de heenmatch geannuleerd en binnen twee weken op neutraal terrein één match gespeeld", zei Cisse Severeyns ons. Dat had Beerschot uiteraard ook niet aanvaard na de 1-0 uit de heenmatch. De Pro League had zich veel problemen kunnen besparen door die competitie met 18 toe te laten, want nu zit men in een juridisch knoeiboeltje dat zijn voorgaande niet kent.

Want er is ook nog steeds de mogelijkheid dat er door omstandigheden straks niet gespeeld kan worden. En de club die niet naar 1A promoveert heeft ook nog steeds wat juridische troeven achter de hand. Belgium, the land of the unknown... Deze match gaat de Belgische voetbalgeschiedenis in als één van de meest hallucinante ooit, nog voor er op één bal getrapt is.