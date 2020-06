'Standard bereidt bod van 1,5 miljoen euro voor op Belgische spits'

In 2017, op 20-jarige leeftijd verliet Hugo Cuypers Standard Luik voor een nieuwe uitdaging in Griekenland. Drie jaar later wil de club hem terughalen.

Staat Hugo Cuypers voor een terugkeer naar Sclessin? Het bestuur van de Rouches wil hem graag terughalen en de 23-jarige Limburgers zou het ook wel zien zitten. Hij zou niet de eerste speler zijn die de club op jonge leeftijd verlaat, elders schittert en dan terugkeert. Kijk maar naar Mergim Vojvoda en Junior Edmilson. Volgens la Dernière Heure zou Standard bereid zijn om een bod van 1,5 miljoen euro uit te brengen bij Olympiakos en ruimte laten voor een doorverkooppercentage van de Griekse club. Olympiakos pikte hem in 2019 gratis op en verhuurde hem dit seizoen aan Ajaccio, waar hij goed was voor 5 goals en 5 assists in de Ligue 2. Debuut in 2016 Voorts zou de club al een constructief gesprek hebben gehad met Cuypers. In 2016 maakte hij zijn debuut voor de Rouches. In play-off 2 kreeg hij een korte invalbeurt in play-off 2. Daarna werd hij verhuurd aan Seraing en trok hij naar Ergotelis.