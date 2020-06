Beerschot over klacht: "Het is alsof Club en Antwerp bij de rust plots nog een aantal transfers mogen doen"

Beerschot stuurde dinsdag een krachtig communiqué uit waarbij ze de reglementswijziging van de KBVB aanklaagden. Die beslisten dat er voor de terugmatch van promotiefinale nieuwe spelers mogen opgesteld worden.

Vicevoorzitter Walter Damen legt uit... "Het is alsof Club Brugge en AA Gent op de slotdag van de competitie een rechtstreeks duel spelen met de landstitel als inzet en ze bij de rust plots nog snel een aantal transfers mogen doen", zegt hij in HLN.

"Niet vergeten dat onze promotiefinales nu ook halfweg zijn. Voor alle duidelijkheid: wij richten onze pijlen niet op Leuven, want we hebben veel respect voor die club. Maar over de houding van bond en Pro League zijn we niet te spreken."

Damen voelde de bui wel al hangen. "Op 5 mei stuurde ik al een mail naar de Pro League met concrete vragen over onder andere de speelgerechtigdheid van nieuwe spelers. Nooit kwam er een antwoord, maar inmiddels drukte men er zonder enig debat een reglementswijziging door"