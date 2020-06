Geen enkele vorm van compensatie, maar abonnementen vliegen de deur uit bij KV Mechelen: "Zelf niet durven hopen"

Niemand doet het hen na: KV Mechelen verkocht al 9.500 abonnementen. Dat er clubs zijn die er meer verkochten? Uiteraard, maar bij Malinwa bieden ze geen enkele vorm van compensatie aan. De fans willen hun club gewoon helpen de crisis te overleven.

Als er matchen zonder publiek zijn, krijgen de fans niet in een of andere vorm hun centen terug. "We zijn altijd duidelijk geweest in onze communicatie. Dat is onze grote troef. De fans weten wat een abonnement dit jaar inhoudt", vertelt algemeen directeur Frank Lagast in HLN.

De supporters van KVM hebben zich eerder al enorm solidair getoond met de club. "Ook wij hadden dit succes niet durven hopen", aldus Lagast. "Maar dit bewijst nog maar eens dat we één grote supportersfamilie hebben. Malinwa wil groeien, en dat is een gemeenschappelijke ambitie. Onze fans zitten in de raad van bestuur. Dat is een belangrijke pijler van onze club."