Zulte Waregem kan een zaak doen door optie te lichten op aanvaller die al veel belangstelling geniet

Zulte Waregem lijkt een zaakje te kunnen doen. De West-Vlamingen hebben een aankoopoptie op aanvaller Cyle Larin, die nog eigendom is van Besiktas, maar er is nu al redelijk grote interesse in hem.

Essevee kan die optie lichten tot eind juni. Er was al interesse van een Duitse club, maar nu wil ook CSKA Moskou de 25-jarige spits. De Russische topclub heeft volgens Het Nieuwsblad ook al een bod gedaan, maar dat werd geweigerd. Zulte Waregem moet Besiktas 2,5 miljoen euro betalen om hem over te nemen, maar wil eerst zekerheid dat het winst kan maken op de Canadese spits. Larin maakte indruk in zijn eerste - en waarschijnlijk enige - seizoen bij de club met 9 goals en 11 assists.