Volop testen bij Sint-Truiden: "We willen zeker zijn dat er geen broeihaard in de club is"

STVV heeft nu volledige zekerheid over wie er volgend seizoen aan het sportieve roer staat: Kevin Muscat. Volgende week hervatten ook de trainingen alweer. Ze laten in Sint-Truiden niets aan het toeval en waken erover dat iedereen gezond kan blijven.

Aangezien de eerstvolgende training er maandag aankomt, zijn woensdag en donderdag alle spelers uit de A-kern en alle leden van de technische staf getest op het coronavirus. Dat meldt Sporza. Kwestie van alleszins zonder besmette personen aan de trainingen te beginnen.

"Vandaag hebben we de spelerskern en de staf getest om te kijken of er geen besmette personen bij zijn", bevestigt ploegdokter Steven Bex. "We willen zeker zijn dat er geen broeihaard is in de club zelf met het oog op de heropstart van de trainingen de komende weken."