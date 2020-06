Losada is geen jurist, maar... "Met nieuwe spelers aantreden? Dat klinkt toch voor niemand logisch?"

Hernan Losada is onverstoorbaar: er moet op 2 augustus gespeeld worden en dat zal ook gebeuren. Al de rest is bijzaak. Al mag hij natuurlijk ook zijn mening hebben over de beslissing van de Pro League om nieuwe transfers toe te laten voor de terugmatch van de promotiefinales.

"Ik ken de exacte juridische details niet, maar dat klinkt voor mij niet logisch. Voor veel mensen niet. Voor jullie wel soms? Je hebt 28 matchen afgewerkt met een kern, je hebt al de helft van de finales afgewerkt met die kern... En nu ga je nog één match met een andere kern mogen spelen? De logica? Het klinkt ook niet echt sportief, nietwaar?"

Bij Beerschot speelden ze daar al op in en verlengden ze al hun dragende spelers. Die zullen het moeten doen. "We herbeginnen op 15 juni, dan hebben we een kleine zeven weken tijd om ons klaar te stomen. Dat moet genoeg zijn. De spelers hebben ook een basisconditie, want ze hebben nooit stilgelegen. Ik weet elke dag wat ze doen. Nu is het zaak om hen zo snel mogelijk weer op het veld te krijgen om balgevoel op te doen."

Losada zoekt dus geen excuses. Gewoon die ene match er nog vol voor gaan. "Corona heeft ons geleerd dat we dagelijks van het leven moeten genieten. Ik geniet van deze persconferentie. Of het 1A gaat worden? Waar ik binnen drie jaar wil staan? We moeten niet te veel naar de toekomst kijken. Twee augustus, verder kijken we niet!"