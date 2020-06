Portugal en Duitsland willen Champions League-finale graag overnemen

Het is de bedoeling van de UEFA om de Champions League in augustus nog af te werken.

Normaal gezien ging de finale van de Champions League dit seizoen doorgaan in Istanboel, maar het gerucht gaat dat de UEFA nu een land wil aanduiden om alle wedstrijden daar af te werken. Duitsland en Portugal stellen zich alvast kandidaat.

Vanaf de kwartfinale tot de finale worden de wedstrijden dan op korte termijn in een stadion afgewerkt. In Duitsland stelt Frankfurt zich kandidaat, terwijl in Portugal Benfica graag de gastheer wil zijn.

Eerst moeten wel nog de helft van de wedstrijden van de achtste finales worden afgewerkt. Bayern München tegen Chelsea, Real Madrid tegen Manchester City, Barcelona tegen Napoli en Juventus tegen Lyon staan nog op het programma. Leipzig, Atalanta, Atlético Madrid en PSG zijn wel al zeker van de kwartfinales.