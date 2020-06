Kompany levert in op loon om club ademruimte te geven

Vincent Kompany gaat geld in Anderlecht pompen. De vraag is hoe hij dat gaat doen. In ieder geval heeft de kapitein al een grote salarisvermindering aanvaard.

Gaat dat geld dan naar aandelen? Het Nieuwsblad weet dat hij minder gaat verdienen op zijn contract dat nog loopt tot 2022. Kompany verdient tussen de vijf en zes miljoen bruto bij paars-wit, waardoor hij de bestbetaalde speler in de Jupiler Pro League is. Hij gaat daarop nu inleveren. "De investering van Kompany heeft een sterke symboolwaarde”, stelde CEO Karel Van Eetvelt bij Sporza. “Wie Vincent kent, weet dat hij daar niets voor verwacht. Er is nog geen akkoord om definitief aandelen te verwerven.”