Waarom het aanvankelijk niet direct klikte tussen Vandenhaute en Kompany: "Hij houdt niet van buitensporige lof voor iemand of van holle leuzes"

Marc Degryse is een goeie vriend van Wouter Vandenhaute, die bij Anderlecht nu de touwtjes in handen neemt. Degryse weet dan ook wat ze bij de club mogen verwachten van hun nieuwe baas.

Vandenhaute is enorm ambitieus. "Wouter zal de lat hoog leggen in Anderlecht. Hij zal geen cadeaus geven. Spelers met een goed contract die niet presteren, zullen een probleem hebben. Maar net zo goed zal hij spelers die het maximum geven erg steunen", aldus Degryse in HLN.

De ex-baas van Woestijnvis heeft ook een explosief kantje, maar kan makkelijk vergeven. Bij zijn aankomst in Anderlecht keek hij ook met argwanen naar de rol van Vincent Kompany, maar dat is naar verluidt al gebeterd. "Dat is omdat Wouter niet houdt van buitensporige lof voor iemand, hij is te nuchter voor zulke dingen. Ook die holle teksten van Kompany - 'Anderlecht moet zich boven de resultaten zetten' en 'Trust the Process' - zul je niet snel uit de mond van Wouter horen."

"Toen hij zich begin dit jaar presenteerde bij Anderlecht, sprak-ie: 'Anderlecht moet elke match willen winnen.' Het zou me ontgoochelen van hem mocht hij nu ineens anders praten. Wouter zal dit seizoen eisen dat Anderlecht in de top 4 eindigt - dan doe je in de play-offs automatisch mee voor de titel. Ik verwacht ook dat hij het stadiondossier weer bovenhaalt. Dat is broodnodig."