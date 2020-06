Lukaku, Lombaerts, Cayman en 33 andere ex-Duivels en -Flames beginnen aan trainerscursus

De KBVB geeft 37 Rode Duivels en Red Flames de kans om aan een specifieke UEFA B en A trainerscursus voor internationals te beginnen. Het gaat om 24 voormalige of actieve Rode Duivels en Red Flames.

De voorwaarde voor de mannen om deel te nemen aan de cursus is de volgende: spelers met 50 selecties of meer of deel hebben uitgemaakt van de campagne op weg naar het WK 2018.

"De start was voorzien voor het vertrek van de Rode Duivels naar Qatar voor de stage in maart. Maar de actualiteit heeft er anders over beslist", legde hoofd trainersopleidingen Kris Van Der Haegen uit. De cursussen zouden doorgaan tijdens de vrije momenten als de spelers samenkomen in Tubeke.

Bij de Red Flames geldt de volgende deelnemingsvoorwaarde: "Zij moeten minstens 25 selecties voor België hebben en gedurende 5 jaar gespeeld hebben op het hoogste nationale competitieniveau voor seniors van een UEFA- of FIFA-competitie. Daarnaast moeten ze tijdens een intakegesprek aantonen dat ze ambitie, potentieel en toekomstperspectieven als trainster hebben."

23 Rode Duivels: Dedryck Boyata, Koen Casteels, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Simon Mignolet, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Axel Witsel.

14 Red Flames: Julie Biesmans, Janice Cayman, Maud Coutereels, Tine De Caigny, Audrey Demoustier, Nicky Evrard, Diede Lemey, Sophie Mannaert, Davina Philtjens, Lenie Onzia, Britt Van Hamel, Ella Van Kerkhoven, Tessa Wullaert en Aline Zeler.