Mentor opgetogen over contractverlenging Hernan Losada bij Beerschot: "Bewezen dat de match er is"

Marc Brys was bij (Germinal) Beerschot drie termijnen actief als coach. De Antwerpenaar lanceerde er enkele toppers, zoals... Hernan Losada, die onlangs aangesteld werd als T1 bij de Ratten.

In 2006 meerde een Argentijnse armada aan bij het toenmalige Germinal Beerschot. Figueroa, Monje, Quinteros, Gonzalez doen wellicht geen belletje meer rinkelen. Gustavo Colman en Hernan Losada daarentegen wél.

"Losada was erg talentvol", vertelt Brys aan Voetbalkrant.com. "Hij was een echte nummer tien. In België worden deze spelers met een vergrootglas bekeken, en Losada had het aanvankelijk moeilijk met de druk. Ik schoof hem op naar de flanken, en toen begon hij zich te ontbolsteren."

"Ik herinner me zelfs dat hij eens bij mij is geweest om raad te vragen. Er was een Duitse ploeg, ik dacht Hertha Berlijn, die Losada wilde aantrekken... als rechtsachter. Dat heb ik dan toch maar uit zijn hoofd proberen te praten, want dat zou hem hoegenaamd niet gelegen hebben", lacht de 58-jarige Antwerpenaar.

"Hoe dan ook heeft Losada de afgelopen jaren bewezen dat hij een goede match is voor Beerschot. Hij is een erg creatief en expressief persoon, die enorm gegroeid is."

Over promotiefinale: "Kan niet meer correct verlopen"

Of Losada in 1B of in 1A aan de slag gaat volgend jaar, is nog onbekend. De allesbeslissende terugmatch van de promotiefinale tegen OHL laat nog even op zich wachten.

"Wat er ook gebeurt in die match, het kan niet meer correct verlopen", betreurt Brys. "Ze gaan voor een leeg stadion spelen, en vooral voor Leuven is het nog maar de vraag met welke spelers. Sowieso zal er een ploeg benadeeld worden, wat wellicht zal leiden tot juridisch getouwtrek."

Voor Brys was de oplossing duidelijk: 1A met 18 ploegen. "Voor mij is het meest logisch en correct om, gezien de omstandigheden, zowel OHL als Beerschot te laten promoveren. Ze hebben laten zien dat ze de beste ploegen zijn in 1B en zijn qua budgetten en infrastructuur rijp voor 1A", besluit de coach, die sinds november zonder club zit.