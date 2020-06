OFFICIEEL: STVV heeft zijn nieuwe hoofdtrainer eindelijk beet

Wat al maanden het plan was is nu ook officieel realiteit geworden. Kevin Muscat lost Milos Kostic af als T1 van STVV. Die laatste werd na slechts acht wedstrijden bedankt voor bewezen diensten.

Het was al van in het begin duidelijk dat Kostic slechts een tussenpaus was. Muscat was vorig seizoen al de topkandidaat om hoofdcoach te worden bij de kanarie's, maar STVV koos voor Kostic omdat de Australiër nog niet over de nodige trainerdiploma's beschikte.

Muscat werkte ondertussen als technisch directeur en nu de Australiër over alle nodige paperassen beschikt wordt hij nu officieel aangekondigd als de nieuwe coach op Stayen. Op het digitaal huis van de club staat al een eerste interview met de nieuwe T1.