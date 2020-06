Marc Brys weldra trainer van Cercle Brugge? "Langs beide kanten heel goed gevoel"

Al meer dan zes maanden zit Marc Brys zonder club, na zijn ontslag bij STVV. De Antwerpenaar popelt om terug aan de slag te gaan. Mogelijk wordt Cercle Brugge de nieuwe werkgever van Marc Brys, al zijn er kapers op de kust.

Voetbalkrant.com sprak met Marc Brys (58), die sinds eind februari (noodgedwongen) in Cyprus zit. "We waren hier op vakantie toen we in lockdown moesten. Er zijn slechtere plekken om te vertoeven, maar het wordt stilaan tijd om terug te keren. Want het is niet evident met een kind van twee jaar. Hopelijk vinden we snel een oplossing."

Brys wordt hoe langer hoe meer afgestempeld als topkandidaat om Bernd Storck op te volgen bij Cercle Brugge. "Ik praat niet graag over zaken die niet rond zijn, maar het is inderdaad geen geheim dat er gesprekken zijn geweest. Beide partijen hebben hier een goed gevoel aan overgehouden", licht Brys een tip van de sluier.

"Wat het ook zal worden, voor mij is het cruciaal om ergens aan de voorbereiding te starten. Dan kan je iets opbouwen met een groep en een goede demagogie in de groep krijgen. We (Brys en zijn assistenten Charaï, Verbist en Van Lancker, nvdr.) hebben in het verleden al bewezen dat we daartoe in staat zijn."

Ondertussen zit Brys al meer dan zes maanden zonder club, nadat hij door Sint-Truiden eind november werd bedankt voor bewezen diensten. "Tja, de situatie was onhoudbaar geworden. Het spanningsveld werd te groot", aldus Brys.

"In de eerste tien dagen na mijn ontslag kreeg ik al drie aanbiedingen, maar dat was te vroeg. Net als toen is er ook nu nog interesse vanuit het Midden-Oosten. Maar ook daar heeft de coronacrisis een enorme impact, vooral in Saoudi-Arabië. Door de oliecrisis moeten veel clubs hun budgetten hertekenen. Bovendien is er nog veel onduidelijkheid over het al dan niet afwerken van de huidige competitie en de start van volgend seizoen", besluit Marc Brys.