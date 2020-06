Het seizoen van Luis Suarez was over, maar door de coronastop is hij plots de joker van FC Barcelona

In januari dacht Luis Suarez dat zijn seizoen er al vroegtijdig opzat door een vervelende knieblessure. Nu kan hij Barcelona toch nog van dienst zijn in de titelstrijd met Real Madrid.

Even terug naar januari. FC Barcelona kreeg slecht nieuws te horen. Luis Suarez, goed voor 11 competitiegoals en 7 assists, moest onder het mes aan de knie. 'Zijn seizoen is over' klonk het toen.

Door het tussenkomen van de coronacrisis heeft de Uruguayaanse spits voldoende tijd gehad om te revalideren en zaterdag kreeg hij groen licht van de dokters van Barça. Op zaterdag 13 juni kan trainer Quique Setién dus weer een beroep doen op de diepe spits waarvoor het seizoen eigenlijk al voorbij was.

Of Lionel Messi erbij zal zijn tegen Mallorca is nog onzeker. De Argentijn is geblesseerd aan het bovenbeen en traint individueel.