Van Eetvelt gaat voor nog meer jeugd: "We gaan het tot in het extreme toepassen"

Anderlecht 3.0 of 4.0 is intussen voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Karel Van Eetvelt wil samen met Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute doorgaan op de uitgezette lijn. Dat wil zeggen: de jeugd wordt misschien nog wel belangrijker.

Van Eetvelt weet waar zijn geld vandaan moet komen. "In het verleden zijn er sommige beloftevolle jongeren te vroeg vertrokken. Dat is jammer, want ons businessmodel is net op de academie gebaseerd. Dat gaan we trouwens niet veranderen. We zouden wel zot zijn, maar we gaan het wel tot in het extreme toepassen", zegt hij in HLN.

Maar dan moet je daar ook in investeren. "Nog meer dan voorheen. Toen ik bijvoorbeeld enkele maanden terug op het jeugdcomplex rondliep, zag ik dat het kunstgrasveld er slechter bij lag dan datgene waar ik in mijn studentenjaren aan de KU Leuven op gespeeld heb. Ik heb meteen gezegd dat er een nieuw terrein moest komen. 'Is geen geld voor', werd me gezegd. Dat is dikke zever, als je wil inzetten op eigen talenten, moet je dat op alle niveaus tonen. De werken zijn bezig."