Paul-José Mpoku volgt de toestand van zijn oude club vanop afstand: "Het zou mij verrassen als er op een dag een trainer voor langere tijd bij Standard blijft"

Over de toekomst van Michel Preud'homme heerst nog steeds veel onzekerheid. Aanblijven als coach lijkt zeer onwaarschijnlijk. Het is vooral de vraag of Preud'homme actief blijft binnen de club.

De beslissing zal waarschijnlijk begin volgende week bekendgemaakt worden, wanneer het tweede deel van het interview op Standard TV komt. In La Dernière Heure laat Paul-José Mpoku zijn licht schijnen over de toekomst van 'zijn' Standard. Mpoku wacht ondertussen nog steeds op een beslissing om de competitie te hervatten in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verblijft momenteel in België, waar hij de situatie bij Standard op de voet volgt. Het is en blijft Standard "Ik denk dat hij er mee gaat stoppen. Ik ben hoe dan ook niet verbaasd over de huidige situatie bij Standard. Het is en blijft Standard, daar weet je nooit wat er staat te gebeuren. Preud'homme had al gezegd dat hij na twee jaar de balans zou opmaken. En laat ons nu eerlijk zijn, de dag dat er een coach voor langere termijn bij Standard blijft, dan zal ik verrast zijn. Aangenaam verrast, weliswaar." Een vertrek van Preud'homme is dan weer niet aan de orde volgens Mpoku. "Hij zal misschien geen trainer meer zijn. Maar hij is er wel begonnen met een bepaald project, dat gaat hij nu niet zomaar achterlaten. Ik zie hem nog wel verder gaan binnen de club."