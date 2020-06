Rode lantaarn Serie A wil zo snel mogelijk van Balotelli af

Tussen Mario Balotelli en jeugdliefde Brescia komt het niet meer goed. De club zoekt naar een oplossing om de Italiaan zo snel mogelijk van de hand te kunnen doen.

Toen Balotelli vorige zomer terugkeerde, weerklonk het als een sprookje. Balotelli keerde terug naar Italië, om er te gaan spelen in de stad waar hij als kleine jongen opgroeide. Maar een jaar later zijn de rollen al helemaal omgedraaid.

Balotelli kwam eerst in aanvaring met eigen supporters, nadat zij racistische spreekkoren verdedigde. Balotelli liep uit protest van het veld. Later kreeg hij ook nog eigen voorzitter en het gemeentebestuur tegen zich. Zij verdedigden het racistische standpunt van de supporters.

Nu hebben beide partijen onenigheid om het trainingsschema dat door de club werd opgesteld. Dat zou volgens Balotelli te zwaar zijn en de Italiaan zou er kwaaltjes aan hebben overgehouden.

Dat zou voor Brescia de spreekwoordige druppel zijn geweest en de club is nu op zoek naar een manier om Balotelli te kunnen lozen. De club hoopt Balotelli te kunnen ontslaan, omdat hij al te veel trainingen heeft gemist.

"Ik ben erg ontgoocheld in hem. Hij had veel meer kunnen betekenen voor ons dit seizoen, maar dat is er niet van gekomen", zei een teleurgestelde Diego Lopez, de coach van Brescia.