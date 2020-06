Van Eetvelt: "Focus ligt op jong talent, maar Mbokani kan een uitzondering zijn"

Er wordt druk gespeculeerd over de toekomst van topschutter Dieumerci Mbokani. De Congolees zette zelf de deur al op een kier voor een vertrek bij Antwerp, nadat hij zelf toegaf dat alle opties open lagen.

Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht, gaf zelf in La Meuse toe dat de komst van Mbokani tot de mogelijkheden behoort. "Wij willen vooral jongeren een kans geven, tot in het extreme toe. Maar voor een speler zoals Vincent Kompany maken we graag een uitzondering, al is hij dan al 33 jaar."

Behoort Mbokani dan ook tot een van die uitzonderingen? "Dat is zeker niet uitgesloten. Voor kinderen van het huis is er altijd plek op Anderlecht. Alleen zullen dat eerder uitzonderingen zijn. Als je dan vier of vijf keer een oudere speler haalt, dan is dat geen uitzondering meer."

Met Kompany en Vanden Borre haalde Anderlecht al twee spelers terug die 'kind aan huis' waren. Volgt er met Mbokani nog een?